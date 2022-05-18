Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Spor
 - Güncelleme:
Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Spor Toto, Medya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title