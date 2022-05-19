Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi - Haberler

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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi

Tuncay Şanlı ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tuncay Şanlı ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, şampiyonluk sonrasında Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Yeni teknik adam arayışına geçen yeşil-siyahlılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Ankaraspor'un teknik direktörü İlker Püren ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2022-2023 sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sakaryaspor, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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