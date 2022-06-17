Sakaryaspor taraftarı 57'nci yaşı coşkuyla kutladı 17 Haziran 1965 tarihinde kurulan ve tarihinde birçok başarıya imza atan Sakaryaspor'un 57'nci kuruluş yıldönümü meşale ve tezahürat eşliğinde coşkuyla kutlandı. 17 Haziran 1965 tarihinde kurulan ve tarihinde birçok başarıya imza atan Sakaryaspor'un 57'nci kuruluş yıldönümü meşale ve tezahürat eşliğinde coşkuyla kutlandı. Sakaryaspor taraftarı olan Tatangalar, takımın kuruluşunun 57'nci yıl dönümü çerçevesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi önünde toplanan yüzlerce taraftar, Millet Bahçesi'nde son bulan kortej yürüyüşü düzenledi. Millet Bahçesi içerisinde yer alan 'Eski kale arkası' olan tribünde toplanan taraftar, ellerindeki meşaleler ve tezahürat eşliğinde takımın kuruluş yılını coşkuyla kutladı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sakaryaspor taraftarı 57'nci yaşı coşkuyla kutladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.