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Sakaryaspor, Süper Lig vizesi için Bodrumspor ile finalde karşılaşacak

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Sakaryaspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak için Bodrumspor ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı taraftarlar ise takımlarını desteklemek için 784 kilometre yol kat edecek.

Sakaryaspor'un Süper Lig vizesini almak için Adana'da Bodrumspor ile karşılaşacağı play-off finaline saatler kaldı. 150 otobüsün tahsis edildiği yeşil-siyahlı taraftar ise yaklaşık 784 kilometre yol kat ederek takımını destekleyecek.

17 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, play-off finalinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya saatler kala ise yeşil-siyahlı taraftar, takımını yalnız bırakmamak adına kendilerine tahsis edilen 150 otobüsü doldurmak için Yeni Atatürk Stadyumu'nun önünde toplandı. Tezahürat eşliğinde bekleyen ve otobüslere binen taraftar, 17 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor'u desteklemek için yaklaşık 784 kilometre yol kat edecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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