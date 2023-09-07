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Sakaryaspor, Sinan Kurt ile sözleşme imzaladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor fotması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medyasında yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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