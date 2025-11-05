Haberler

Sakaryaspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Serikspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetimindeki idmanlar, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla sürüyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Serik Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular, daha sonra derin pas ve yarı sahada kontrol pas ile taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Serikspor, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip 17 puanla 11. sırada, Antalya temsilcisi ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

