Sakaryaspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Serik Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular, daha sonra derin pas ve yarı sahada kontrol pas ile taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Serikspor, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip 17 puanla 11. sırada, Antalya temsilcisi ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor.