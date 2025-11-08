Haberler

Sakaryaspor, Serikspor'a 3-2 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında Serikspor'a 3-2 yenilerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Teknik direktörler, maç sonrasında basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Serikspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Serikspor Teknik Sorumlusu Sinan Paşalı, "Sakarya şehri tam bir futbol şehri. Çok zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk, bu hafta dersimize çok iyi çalıştık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarı yapmış olduğumuz değişiklikler takımımıza çok katkı sağladı. Çok önemli ve zor bir deplasmandan 3 puan aldık. Biz lige bu sene çıkan yeni bir takımız. Bizim için bu ligde aldığımız her puan altın değerinde. Bu ligin kalıcı takımı olmak istiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Serhat Sütlü: "Çok üzüldüğümüz bir mağlubiyet aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise, galibiyet üzerine planlar yaptıklarını aktararak, "Bu maç öncesinde önlemlerimizi de aldık. Baskılara geç gidişlerde doğal olarak 1 adam eksiliyorsunuz. Nitekim çalıştığımız noktadan, duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı adam adama eşleşerek sonuç aramaya başladık. Çok üzüldüğümüz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularıma da 'Dik durun, kafalarınızı kaldırın bu takım play-off'un içerisinde olacak' dedim. Benim ve oyuncularımın inancında hiçbir değişiklik yok. Ama sonuçta bu iş skora bağlı bir durum. Milli maçlar arası için izin verdik. Sonrasında artı ve eksilere bakarak analizi yapacağız. Sonrasında İstanbulspor maçına hazırlanıyor olacağız" diye konuştu. - SAKARYA

