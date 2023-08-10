Sakaryaspor, Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA