Sakaryaspor, Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ön libero oyuncusu Rajko Rotman'ı transfer etti. Rotman, daha önce Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ön libero oyuncusu Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen futbolcu Rajko Rotman ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Rotman." ifadesine yer verildi.

34 yaşındaki Sloven oyuncu, daha önce Başakşehir, Kayserispor, Göztepe ve Akhisarspor gibi kulüplerde forma giydi.