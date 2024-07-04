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Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti. Szumski, yarın sağlık kontrolünden geçerek takıma katılacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Szumski'yi renklerine bağladı. Szumski ile bu akşam saatlerinde Rüstemler Tesisleri'nde anlaşma sağlandı. Oyuncu, bu geceyi Sakarya'da geçirecek ve yarın sağlık kontrolünden geçecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Gökhan İn, "Bu bizim ilk dış transferimiz. Szumski, büyük başarılara imza atmış bir oyuncudur. Kendisine 'Sana Yakup demek istiyorum' dedim. Allah mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

Szumski ise "Ben sadece futbol oynamak istiyorum. Burada her şey iyi, taraftar iyi, stadyum iyi. Her şey çok güzel olacak, buna inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Szumski'nin yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve takıma katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Spor

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