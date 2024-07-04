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Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jacob Szumski'yi transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jacob Szumski'yi transfer etti. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Sakaryaspor, sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jacob Szumski'yi transfer etti.

Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Sakaryaspor, sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, Polonyalı kaleci Jacob Szumski'yi renklerine bağladı. Szumski ile bu akşam saatlerinde Rüstemler Tesisleri'nde anlaşma sağlandı. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, "Bu bizim ilk dış transferimiz. Jacob Szumski, büyük başarılara imza atmış bir oyuncudur. Allah mahcup etmesin" derken, yeni transfer Jacob Szumski ise, "Ben sadece futbol oynamak istiyorum. Burada her şey iyi; taraftar iyi, stadyum iyi. Her şey çok güzel olacak, buna inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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