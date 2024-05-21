Sakaryaspor Play-off Finaline Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve play-off finaline doğrudan yükselen yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda çalıştı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları süren Nsane Simon, Kabongo Kasongo ve Odise Roshi antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off final maçına az bir zaman kaldığını belirterek, "Bugün taktik ağırlıklı çalışma yaptık." dedi.

Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanan ve 1-1 biten play-off 2. turu ilk maçını da değerlendiren Demirbakan, şunları kaydetti:

"İki takım da iyi oynadı. Sezon sonu olmasına rağmen iki takım da baya dinamikti, hırslıydı. Agresif oynadılar, bu da aşırı motivasyondan sanırım. Bana göre iki takım da şansı aynı seviyede. Biz kendi oyunumuza bakacağız. İnşallah iyi olur." diye konuştu.

Sakaryaspor, play-off 2. turu geçen takım ile 30 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Final maçını kazanan takım, Süper Lig'e yükselecek.