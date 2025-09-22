Sakaryaspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serhat Sütlü, antrenmanların güzel geçtiğini belirtirken, takımın oyun anlayışına uygun bir strateji geliştirdiklerini vurguladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

Sütlü, antrenman sonrası AA muhabirine, Pendikspor'u analiz ettiklerini ve ona göre oyun planladıklarını belirterek, "Maç maç gittiğimiz sistem üzerinde duruyoruz. Oyuncularım her oyun anlayışına göre ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Erzurum ve Amed maçı oyun olarak çok etkili olduğumuz değil, mümkün olduğunca daha az gol yiyip, daha fazla gol atıp puanlarla devam etmek derdinde olduğumuz maçlardı." dedi.

Serhat Sütlü, antrenmanların güzel geçtiğini dile getirerek, tüm çabalarının Sakaryaspor'u en iyi yere getirmek olduğunu aktardı.

Yeşil-siyahlılar, Atko Grup Pendikspor ile 25 Eylül Perşembe saat 20.00'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

