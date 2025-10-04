Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu 12 Ekim'e Erteldi

Haberler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle 12 Ekim'e ertelendi.

Sakaryaspor'da 8 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısında göreve seçilen Muhammet Kıratlı ve yönetimi, olağanüstü kongre kararı almıştı. Atatürk Stadyumu'nun toplantı salonunda bugün yapılan kongreye bazı kurul üyeleri katıldı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, 12 Ekim Pazar günü saat 14.00'da yapılacak. Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek olan kongre yeterli çoğunluğun sağlanması beklemeksizin yapılacak ve Sakaryaspor'un yeni başkanı ve yönetim kurulu oylanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
