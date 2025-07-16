Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl'ı Transfer Etti

Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerine başarılar dilendi.

Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Oğuzhan Açıl ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize Yeşil-Siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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