Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl'ı Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl ile anlaşmaya vardı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Oğuzhan Açıl ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oğuzhan Açıl, geçen sezon 2. Lig ekibi 68 Aksarayspor forması giymişti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
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