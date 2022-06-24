Sakaryaspor, Oğuz Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz Yıldırım ile yeniden anlaştı. Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz Yıldırım ile yeniden anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oğuz Yıldırım'ın karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi iki yıl uzatılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Sakaryaspor Spor Haberler

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