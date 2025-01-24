Sakaryaspor Ognjen Ozegovic ile Sözleşme İmzaladı

Sakaryaspor, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak FC Pari Nizhniy Novgorod forması giyen forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic'i renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak FC Pari Nizhniy Novgorod forması giyen forvet Ognjen Ozegovic ile 1.5 senelik sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA