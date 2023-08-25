Sakaryaspor, Nsana Simon'u transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu orta saha oyuncusu Nsana Simon'u transfer etti. Simon daha önce Slovenya ve İsviçre'de forma giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Nsana Simon'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo forması giyen orta saha oyuncusu Nsana Simon ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Simon." ifadeleri kullanıldı.
Simon, İsviçre Süper Ligi takımlarından St. Gallen 1879'da da forma giymişti.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor