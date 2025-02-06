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Sakaryaspor, Nicolas N'Koulou'yu Kiraladı

Sakaryaspor, Nicolas N'Koulou'yu Kiraladı
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Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Kulüp, transfer döneminde kadrosuna yeni bir isim daha eklemiş oldu.

Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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