Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / Spor