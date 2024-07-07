Sakaryaspor, Max Gradel'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.