Sakaryaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı. Yeşil-siyahlılar, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Sakaryaspor ile Manisa FK, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Spor