Sakaryaspor, ligde beraberliği olmayan tek takım Spor Haberleri SAKARYA (İHA) – Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda. SAKARYA (İHA) – Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve ilk 7 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde beraberliği olmayan tek takım olan Sakarya temsilcisi, liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Yeşil-siyahlıların hedefi ilerleyen haftalarda elde edeceği galibiyetlerle zirveye tutunmak. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Sakarya Spor Haberler

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