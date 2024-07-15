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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Kartepe kampında takımı ziyaret etti

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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Kartepe kampında takımı ziyaret ederek moral ve motivasyonlarını yükseltti. Başkan İn, oyunculara desteklerini dile getirerek büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kartepe kampında sürdürüyor. Takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için kampı ziyaret eden Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, "Hepinizin gayretini yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Sezon boyunca hep birlikte el ele vererek büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yönetim olarak her zaman yanınızdayız ve size olan desteğimiz tamdır" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap çalışmalarını Rüstemler Tesisleri'nde tamamlayan Sakaryaspor, ikinci etap için Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan otelde kampa girdi. Yeşil-siyahlı takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Asbaşkan Tolga Taş ve yönetim kurulu üyeleri 13 Temmuz'da kampa giren kafileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan İn, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek desteklerini dile getirdi.

Takımın gösterdiği çabadan memnun olduğunu ifade eden ve kampta takım ile birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Gökhan İn, "Bugün burada, sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu kamp döneminde göstermiş olduğunuz özveri ve disiplin, Sakaryaspor'un geleceği adına bizlere umut veriyor. Hepinizin gayretini yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Sezon boyunca hep birlikte el ele vererek büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yönetim olarak her zaman yanınızdayız ve size olan desteğimiz tamdır. İyi bir hazırlık dönemi geçirmenizi ve sezona güçlü bir başlangıç yapmanızı diliyorum" diye konuştu.

Asbaşkan Tolga Taş da takımın moralini yüksek tutmanın önemine değinerek, oyunculara ve teknik heyete başarılar diledi. Yönetim kurulu üyeleri ise futbolcularla sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonrasında takımın antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, kampın genel durumu hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Teknik direktör ve futbolcular, yönetimin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinin kendilerine büyük motivasyon sağladığını ifade ettiler.

Sakaryaspor, Kartepe kampında sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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