Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn İstifa Etti

Sakaryaspor Kulüp Başkanı yapan Gökhan İn, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrası Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel, takıma veda ederken, Başkanvekili Semih İlkis'in istifa etmesinin ardından bir istifa daha geldi. 22 Haziran gerçekleşen Olağanüstü Kongre'de 45 oy farkla Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı'na seçilen Gökhan İn, yaklaşık 2 ay süren başkanlığından bugün istifa ettiğini duyurdu. Yeşil- siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakaryaspor'un kayyuma kalmaması ve bir Sakaryalı olarak vicdani sorumluluğumu yerine getirmek için Sakaryaspor Kulüp Başkanlığına adaylığımı açıkladım. 22 Haziran tarihinde yapılan olağan kongrede kulüp başkanlığına seçildim. Çok iyi niyetle çıktığımız bu yolda gerekli acil transferleri yapmış, önceki dönem futbolcu borçlarını sebebi ile gelen transfer yasağını kaldırmış, sezona hazırlık kampını gerçekleştirmiş ve 3 maçı da yenilmeden tamamlamış bir futbol A takımı oluşturduk. Geride bıraktığımız süreçte yaşananlar, tanık olduğumuz olaylar ve bu olaylar sonrasındaki gelişmeler şahsım başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı derinden etkiledi. Sakarya'mızın en büyük markası olan Sakaryaspor'umuzun sahipsiz kalmaması için yaptığımız girişimlerde geldiğimiz noktada herkesin tanık olduğu yaşanan gelişmeler sonrası görevde kalmamızın Sakaryaspor'a yarar getirmeyeceği inancındayım. Bu sebeple de Sakaryaspor'umuzun marka değerinin zarar görmemesi ve Sakaryspor Kulüp Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'a gitmesini sağlamak gayesiyle büyük bir heyecanla başlamış olduğum büyük bir zevk ve aşkla yürüttüğüm Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA