Sakaryaspor Kulübü Başkanı Kıratlı istifa etti

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, kulübün yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek istifa etti. Kıratlı, görevi süresince destek verenlere teşekkür etti.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kıratlı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübe hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ve göreve geldiği günden bu yana takımın menfaati için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Ancak gelinen noktada, kulübün önünde yeni bir enerjiye, daha yoğun mesai koyabilecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu gördüğünü aktaran Kıratlı, "Bu nedenle, Sakaryaspor'un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkan sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kıratlı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Görev sürem boyunca her zaman desteklerini hissettiğim Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a, Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a, Sakarya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'a, ilçe belediye başkanlarımıza, birbirinden kıymetli iş insanlarına, sponsor olan firmalarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, yönetim kurulumuz ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma, kulübümüzde çalışan tüm emektarlarımıza, göreve geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen yeşil siyah sevdalısı taraftarlımıza teşekkür eder, tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor, her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
