Sakaryaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştiriliyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 31 Mart Pazartesi saat 20.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor