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Sakaryaspor-Kocaelispor hazırlık maçı gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

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Sakaryaspor-Kocaelispor hazırlık maçı gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

SAKARYA (İHA) – Sakaryaspor ile Kocaelispor meydana gelen deprem felaketi için hazırlık maçı yapacak.

SAKARYA (İHA) – Sakaryaspor ile Kocaelispor meydana gelen deprem felaketi için hazırlık maçı yapacak. Müsabakanın tüm bile gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak.

Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında hazırlık müsabakası gerçekleşecek. Müsabakadan elde edilen tüm bilet gelirleri ise asrın felaketinin yaşandığı bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Konuyla alakalı olarak Sakaryaspor'un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Kocaelispor ile Kocaeli Stadyumu'nda hazırlık maçı düzenlenecektir. Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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