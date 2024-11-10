Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Mağlup Oldu; Olaylar Çıktı

Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Mağlup Oldu; Olaylar Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 kaybetti. Maç esnasında saha içinde gerginlik yaşandı ve tribünden yabancı maddeler atıldı. Maç sonrası da taraftarlar arasında arbede meydana geldi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maç esnasında ve maç sonrası gerginlik yaşandı, saha içinde olaylar çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor evinde Kocaelispor'u ağırladı. Sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle mücadele geç başladı. Maçın ikinci yarısında da saha içi karıştı. Marmara derbisinin 52. dakikasında iki takımın oyuncuları ve yedek kulübelerindeki teknik ekip arasında arbede yaşandı. Maç boyunca tribünden yabancı maddeler atıldı. Mücadele çıkan olaylar sebebiyle 15 dakika uzadı.

Maçın ardından ise Kocaelispor kafilesi ile Sakaryasporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlar ile Kocaelispor kafilesini korudu. Bölgeye TOMA sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Çankaya" çıkışı

 CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım

Partinin ağır topu, Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle! KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.