Haberler

Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, son haftalarda yedikleri golleri eleştirirken, Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Serhat Sütlü, oyuncularına teşekkür etti ve sezonun uzun olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan Sakaryaspor- Ankara Keçiörengücü maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Son haftalarda bazen öyle goller yiyoruz ki açıklaması olmuyor. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Yine mağlup duruma düştük. İkinci yarı oynanan oyunu, ilk yarıya yansıtabilseydik şu an başka şeyler konuşacaktık ama sonucunda yenildik ve üzgünüz. Serhat Hoca ve ekibini, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede tekrar toparlanmayı ümit ediyor, istiyoruz. Bunun için de gerekeni yapacağız" dedi.

Sütlü: "38 haftalık maratonun 11'inci haftası, daha yolumuz uzun"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise, "Maçtan bölüm bölüm istediğimizi alsak bile daha net değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Pozisyon üretmekte bir sıkıntı yaşamadık. Ama golden sonra tabii ki dirençli, devamlı olan bir rakibe karşı bu kadar çok top kaybı yaparsanız doğal olarak geriye yaslanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu maçın özelinde oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü çok iyi mücadele verdiler. Sakatlık ve eksiklerimiz var buna rağmen kadroda bulunan her oyuncuyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 38 haftalık maratonun 11. haftası, daha yolumuz uzun" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Zeliha Nil Çukurluoğlu, Türkiye'nin İlk Junior Masters Şampiyonu oldu

Türk tenis tarihinde bir ilk
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Yabancı öğrencilere büyük şok! Taksici restorana götürdü, gelen hesap dudak uçuklattı

Taksici restorana götürdü, gelen hesap dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.