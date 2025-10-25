Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan Sakaryaspor- Ankara Keçiörengücü maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Son haftalarda bazen öyle goller yiyoruz ki açıklaması olmuyor. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Yine mağlup duruma düştük. İkinci yarı oynanan oyunu, ilk yarıya yansıtabilseydik şu an başka şeyler konuşacaktık ama sonucunda yenildik ve üzgünüz. Serhat Hoca ve ekibini, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede tekrar toparlanmayı ümit ediyor, istiyoruz. Bunun için de gerekeni yapacağız" dedi.

Sütlü: "38 haftalık maratonun 11'inci haftası, daha yolumuz uzun"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise, "Maçtan bölüm bölüm istediğimizi alsak bile daha net değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Pozisyon üretmekte bir sıkıntı yaşamadık. Ama golden sonra tabii ki dirençli, devamlı olan bir rakibe karşı bu kadar çok top kaybı yaparsanız doğal olarak geriye yaslanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu maçın özelinde oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü çok iyi mücadele verdiler. Sakatlık ve eksiklerimiz var buna rağmen kadroda bulunan her oyuncuyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 38 haftalık maratonun 11. haftası, daha yolumuz uzun" diye konuştu. - SAKARYA