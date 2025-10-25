Haberler

Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Serhat Sütlü, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, iyi mücadeleyle galip geldiklerini söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Maçta bölüm bölüm istediklerini yapsalar da net pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Sütlü, "Pozisyon üretmede sıkıntı yaşamadık. Golden sonra tabii ki dirençli, devamlılığı olan rakibe karşı eğer bu kadar çok top kaybı yaparsanız doğal olarak geriye yaslanmak durumunda kalıyorsunuz." dedi.

Sütlü, mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Anları doğru oynamayla ilgili problemler yaşıyoruz çünkü sakatlarımız, eksiklerimiz var. Ona rağmen kadrodaki her oyuncuyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'la zorlu maça çıkacaklarını aktaran Sütlü, mücadeleden puan ya da puanlar almak istediklerini sözlerine ekledi.

Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay da maçın ilk yarısında kendilerine yakışmayan oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Son haftalarda açıklaması olmayan goller yediklerini, bugün de onlardan birisinin olduğunu belirten Ağçay, "Hiçbir şey yokken penaltı ve mağlup duruma düştük. İkinci yarıdaki oyunu ilk yarıya yansıtabilseydik şu an başka şeyler konuşacaktık. Yenildik ve üzgünüz. Serhat Hocayı, ekibini, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede tekrar toparlanmayı istiyoruz, bunun için de gereken neyse yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
