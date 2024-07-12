Sakaryaspor Kartepe kampına hazır

Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Yeşil-siyahlılar Kartepe kampı öncesinde gerçekleştirdikleri son idmanda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Sakaryaspor, Kartepe kampı öncesinde Rüstemler'de son çalışmasını teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı futbolcular, düz koşunun ardından güç ve kondisyon çalışması yaptı. Sporcular antrenmanı istasyon ve pas çalışmasıyla tamamladı. Sakaryaspor yarın Kartepe'de kamp için toplanacak. - SAKARYA