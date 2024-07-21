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Sakaryaspor, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi. Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

Sakaryaspor Konyaspor Trendyol Spor Güncel Haberler

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