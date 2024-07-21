Sakaryaspor, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi. Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.