Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo!" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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