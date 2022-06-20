Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo!" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Boluspor Spor Haberler

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