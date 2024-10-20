Sakaryaspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı ve maçı 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Emre Kargın, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Dura
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Volkan Egri dk. 83), Dos Santos (Mustafa Pektemek dk. 73), Rayane, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Emre Demir dk. 73), Louıs (Mamadou dk. 46), Simon (Totre dk. 81)
Yedekler: Yusuf Aklan, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Ali Uğurhan Uğurlu, Noufou Zagre
Teknik Sorumlu: Mesut Bakka
İstanbulspor: İsa Doğan, Modestas (Abdullah Dijlan Aydın dk. 88), Emir Kaan Gültekin, Ethemi, Coly, Kerem Şen (Laurentino dk. 77), Diarra (Sambissa dk. 77), Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 63), Okan Erdoğan, Loshaj (Muammer Sarıkaya dk. 63), Ali Yaşar
Yedekler: Mücahit Serbest, Fatih Tultak, Inainfe, Kubilay Sönmez, Yusuf Ali Özer
Teknik Sorumlu: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Murat Cem Akpınar (dk. 38), Andrade Dos Santos (dk. 62), Emre Demir (dk. 90+3) (Sakaryaspor), Ethemi (dk. 42) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Loshaj, Ethemi, Coly (İstanbulspor), Simon, Cebrail Karayel, Bülent Uzun, İsmail Çipe (Sakaryaspor) - SAKARYA