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Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlık antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan idmanda kaleci Jakub Szumski yer almadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlığına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman basına açık şekilde yapıldı. Yeşil-siyahlı ekip, idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, tek kale maçla son buldu. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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