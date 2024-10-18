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Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazır

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazır
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Kaleci Jakub Szumski, sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakaryasporlu futbolcular, Rüstemler Tesisleri'nde Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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