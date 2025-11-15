Haberler

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetimindeki antrenmanda takımın taktiksel varyasyonları üzerinde duruldu.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen gerçekleşen idman; ısınma ve düz koşuyla başladı. Ardından taktiksel varyasyonlara geçilen çalışmada takımın maç planı üzerinde duruldu.

İstanbulspor ile Sakaryaspor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAKARYA

