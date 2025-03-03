İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imzasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Teknik Direktör İlker Püren yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalara odaklandı. Bazı oyuncular ise antrenmanda yer almadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve taktik çalışama yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Yeşil- siyahlı ekipte Kahraman Demirtaş, Ognjen Ozegovıc, Ömer Şişmanoğlu ve Bülent Uzun antrenmanda yer almadı.

Sakaryaspor, 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.