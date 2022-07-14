Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı - Haberler

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Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Spor
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Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki Kaiyne River Woolery'i transfer etti.

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki Kaiyne River Woolery'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 'Hoş geldin' Woolery." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

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