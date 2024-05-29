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Sakaryaspor ile Bodrum FK Play-off Final Müsabakası Demokrasi Meydanı'nda Takip Edilecek

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Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan takip edilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, maçı izlemek isteyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurulacak ve tüm Sakaryalılar meydana davet edildi.

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan takip edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurulacak.

Takıma destek olmak için tüm Sakaryalılar meydana davet edildi.

Kaynak: AA / Spor

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