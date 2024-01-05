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Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 12 Ocak'ta Göztepe ile yapacağı maçla ikinci devreye başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Antalya'daki ilk çalışmasını 1 Ocak'ta gerçekleştiren Sakarya temsilcisi, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ligin ikinci devresine hazırlanıyor.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar çalışacak yeşil-siyahlı ekip, kampın ardından Sakarya'ya dönecek.

Ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada kapatan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

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