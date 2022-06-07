Sakaryaspor, Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

Sakaryaspor, Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hakan" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / Spor