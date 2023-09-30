Sakaryaspor Futbolcusu Rashad Muhammed Trafik Kazası Geçirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'in trafik kazası geçirdiği bildirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'in trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Rashad Muhammed bugün kendi aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlığı yerinde olup herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.