Sakaryaspor, Fransız oyuncu Rayane Aabid'i transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Fransız Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak orta saha oyuncusu Fransız Rayane Aabid' ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı. - SAKARYA