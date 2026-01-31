Haberler

Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Fofana ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana." ifadelerine yer verildi.

