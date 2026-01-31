Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Fofana ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti.
Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor