Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı.
Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak Fernando Andrade ile 2 yıllık anlaşma sağlayarak kadrosuna dahil etti. - SAKARYA