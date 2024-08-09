Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı.

Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak Fernando Andrade ile 2 yıllık anlaşma sağlayarak kadrosuna dahil etti. - SAKARYA