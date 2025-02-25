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Sakaryaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sakaryaspor, 2 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklara Rüstemler Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör İlker Püren yönetimindeki idman, ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Ligde 35 puanla 14. sırada yer alan Sakaryaspor, mutlak galibiyet peşinde.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile sürdürülen idman, taktik çalışma ile sona erdi. Ligde 35 puanla 14.sırada yer alan Sakaryaspor, 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da mutlak galibiyet için sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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