Sakaryaspor Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takım antrenmanda dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışması yaptı.

Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Ahmet Cüneyt KULAKSAKARYA, (DHA) - Sakaryaspor, 1 Ekim Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

1'inci lig takımlarından Sakaryaspor, 1 Ekim Pazar günü kendi sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sezonun 7'inci maçına çıkacak olan Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ve istasyon çalışması ile başladı. Sakaryasporlu oyuncular daha sonra taktik ve şut çalışması yaptı.